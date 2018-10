Royal Air Maroc se prépare à accueillir deux nouveaux types d'appareils

(Marrakech Airshow 2018) Royal Air Maroc s'apprête à traverser une période importante de son histoire, comme nous l'ont confié des membres de sa direction en marge de la sixième édition du Marrakech Airshow, le salon aéronautique marocain qui se tient jusqu'au 27 octobre. La compagnie porte-drapeau marocaine s'apprête en effet a recevoir deux nouveaux types d'appareils dans sa flotte au cours des prochaines semaines.



Le premier est le 787-9 de Boeing, fruit d'une commande de quatre exemplaires révélée en décembre 2017. Selon Adil Jalali, le Directeur technique de Royal Air Maroc, le premier exemplaire est attendu mi-décembre et viendra renforcer la flotte long-courrier de la compagnie. Il s'ajoute d'ailleurs aux cinq Boeing 787-8 déjà opérés par la RAM. La compagnie marocaine avait réceptionné son premier Dreamliner le 31 décembre 2014.



Comme nous l'explique Othmane Bekkari, le directeur Pôle Client de Royal Air Maroc, le développement de l'activité long-courrier va permettre de lancer de nouvelles lignes, à l'instar de Miami l'année prochaine. Configurés avec une cabine biclasse de 274 sièges, les 787-9 seront aussi déployés vers l'Amérique du Sud (São Paulo et Rio), des destinations qui placent d'ailleurs le hub de Casablanca dans une position particulièrement compétitive pour les passagers européens de par sa situation géographique.



Les nouveaux Dreamliner vont également permettre de renforcer les lignes historiques de Royal Air Maroc en Amérique du Nord et en particulier la desserte de New York (JFK), qui passera en biquotidien. Évidemment, l'arrivée de ces nouvelles capacités sur le long-courrier vont aussi nécessiter des ajustements au niveau des vols en provenance d'Europe (et de France), pour permettre de mieux remplir ces nouveaux appareils, comme nous l'a indiqué Othmane Bekkari.



Mais la compagnie marocaine va aussi réceptionner son premier Boeing 737 MAX en décembre, comme nous le confirme Adil Jalali, qui nous révèle aussi qu'il portera l'immatriculation CN-MAX. Ce 737 MAX 8 est le premier des quatre exemplaires commandés directement par Royal Air Maroc à l'avionneur américain. Il nous précise qu'il ne s'agit pas ici du début de renouvellement de la flotte des 737NG de la compagnie, mais plutôt d'appareils qui viendront en complémentarité de la flotte existante.



« Boeing nous promet 14-15% de gain en consommation carburant et donc plus de rayon d'action, mais pour nous il s'agira surtout d'utiliser ces appareils sur nos lignes les plus longues à pleine charge » nous explique-t-il. Adil Jalali rappelle aussi une particularité de la flotte de monocouloirs de Royal Air Maroc, les appareils reliant majoritairement l'Europe en journée puis l'Afrique subsaharienne la nuit. Les nouveaux 737 MAX ont donc vocation à desservir toutes les destinations européennes de la compagnie, au même titre que ces 737-800, et certaines destinations africaines pour ses liaisons nocturnes. Au total, la compagnie marocaine recevra quatre nouveaux appareils lors de la prochaine saison IATA : deux 787-9, un 737-8 et un nouvel ATR 72-600.



Le Directeur technique de Royal Air Maroc est aussi revenu sur « Oscar Whisky » (CN-ROW), son 767-300 Freighter converti par Boeing un peu plus tôt dans l'année et qui est en train de trouver son marché, notamment vers l'Afrique subsaharienne, même si avec ses 45 tonnes de charge utile, il affiche des capacités trois supérieur à son ancien 737-300F. Il nous révèle par ailleurs que l'appareil a récemment été utilisé pour les besoins de Boeing pour répondre à l'immobilisation d'un appareil (AOG).



Royal Air Maroc opère aujourd'hui avec une flotte comprenant 5 Boeing 787-8, 2 767-300ER, 1 767-300BCF, 37 737NG, 4 Embraer 190 et 5 ATR 72-600 (Royal Air Maroc Express).