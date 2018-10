Visites franco-suisses en série

La coopération franco-suisse semble se renforcer. Alors que la France est sur les starting blocks pour deux appels d'offres d'envergure en Suisse - le remplacement de l'aviation de combat et le futur système de défense sol-air - les échanges et les visites entre responsables politiques, militaires et industriels se poursuivent à un rythme relativement soutenu.



Fin juin-début juillet, juste avant le lancement de l'appel d'offre pour renouveler l'aviation de combat helvète, une délégation suisse a ainsi passé quelques jours en France, afin de rencontrer, entre autres, des membres de la DGA et de Dassault Aviation. Début septembre, c'était au tour de la ministre des Armées Florence Parly de se rendre en Suisse, afin d'y rencontrer son homologue Guy Parmelin.