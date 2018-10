Volotea se renforce à Bordeaux et veut réduire sa saisonnalité

Volotea ne dévie pas du chemin qu'elle s'est tracé et continue de croître. La compagnie espagnole vient de célébrer le passage de cap symbolique des 20 millions de passagers depuis sa création en 2012 et elle a choisi de le faire à Bordeaux. Le choix n'est pas anodin : elle a annoncé qu'elle allait baser un quatrième A319 à l'aéroport de Mérignac, renforçant encore un peu plus ses opérations en France.



L'Hexagone est en effet l'un de ses marchés les plus importants : 142 de ses 292 lignes actuelles s'y arrêtent et quinze de ses 32 appareils y sont basés. Le succès ne semble pas vouloir se démentir puisque la croissance de trafic a atteint 25% cet été (juin-août) et le remplissage est très élevé à 94%. Volotea espère transporter 6 millions de passagers en France sur l'année, contre 4,7 millions en 2017.



Si sa stratégie de renforcement est actée et qu'elle intègre quatre nouveaux appareils en moyenne chaque année, elle travaille également à réduire son exposition à la saisonnalité. « Nous sommes une compagnie fortement méditerranéenne avec une forte demande l'été mais nous essayons de la désaisonnaliser et l'hiver est renforcé chaque année », nous explique Pierfrancesco Carino, le directeur des Ventes de Volotea. « Nous lançons par exemple des lignes vers les Canaries, notamment de Marseille. Et nous avons beaucoup de lignes affaires, comme la navette entre Nantes et Toulouse. L'objectif est de rétablir un équilibre entre l'été et l'hiver. »



« Nous sommes en train de finaliser la saison prochaine et nous allons encore ouvrir de nouveaux marchés. » Pierfrancesco Carino réaffirme que l'objectif de Volotea n'est pas d'aller concurrencer des compagnies sur des lignes déjà existantes. « Nous ne voulons pas nous placer sur des marchés saturés ou aller concurrencer les acteurs mais ouvrir des lignes qui n'existaient pas. »



Quant à la pénurie de pilotes, Volotea ne la ressent pas. « Nous sommes une compagnie qui attire beaucoup car elle est jeune, elle base sa stratégie sur les nouvelles lignes et sur les capitales régionales où les autres ne sont pas présentes. Nous fidélisons nos pilotes et nos cadets. »