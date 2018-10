Boeing : bond inattendu des livraisons de 737 en septembre

L'avionneur Boeing a annoncé mardi un bond spectaculaire de ses livraisons de son best-seller 737 en septembre, ce qui suggère que les problèmes de production rencontrés par ses fournisseurs sont en train d'être résolus. En septembre, le constructeur aéronautique a livré 61 avions de la famille 737, c'est une vingtaine de plus que ce qu'anticipait il y a encore peu le PDG Dennis Muilenburg. Le dirigeant avait indiqué à la communauté financière début septembre que Boeing allait probablement livrer 48 appareils 737 à ses clients pour le mois, soit autant qu'en août. Boeing avait livré 57 avions en septembre 2017, mais des problèmes industriels chez ses fournisseurs au sujet des fuselages et des moteurs laissaient présager que ce nombre ne serait pas atteint cette année. L'équipementier américain Spirit AeroSystems, qui fournit la majorité de la structure de l'appareil, et CFM International, coentreprise de General Electric et du français Safran fabriquant le moteur de nouvelle génération LEAP qui équipe le 737, étaient les principaux fournisseurs en difficulté alors que Boeing est en pleine hausse de ses cadences de production. Les livraisons sont un baromètre déterminant pour le chiffre d'affaires des avionneurs car les compagnies aériennes paient généralement quand elles prennent possession de l'appareil. Au total, 190 avions Boeing ont été livrés au troisième trimestre, ce qui porte à 568 le nombre d'unités livrées sur les neuf premiers mois de l'année, soit 14 de plus comparé à la même période en 2017. Le 737 représente à lui-seul 71,65% des livraisons, selon le bilan communiqué par Boeing, qui est en bonne voie pour atteindre son objectif de livrer entre 810 et 815 appareils cette année, ce qui serait un nouveau record. De janvier à septembre, le groupe américain domine d'ailleurs son rival européen Airbus, qui n'a livré que 503 appareils, en hausse toutefois de 49 avions comparé aux neuf premiers mois de 2017. Airbus espère livrer 800 exemplaires cette année, hors Bombardier. Pour ce qui est des commandes nettes, Boeing en comptabilisait 631 à fin septembre, loin devant Airbus et ses 256 ordres.