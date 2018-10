Air Canada va desservir Bordeaux en Boeing 737 MAX 8

Air Canada pousse ses 737 MAX 8 un petit peu plus loin que l'Irlande sur le transatlantique. La compagnie canadienne vient d'annoncer le lancement d'une liaison saisonnière entre Montréal et Bordeaux pour l'été 2019, qui sera assurée avec le monocouloir remotorisé de Boeing. Elle sera réalisée quatre fois par semaine du 15 juin au 15 septembre.



Le 737 MAX 8 a vocation, pour Air Canada, à ouvrir de nouvelles destinations qui ne peuvent accueillir un appareil plus grand, comme nous l'explique Jean-François Raudin, le directeur général France de la compagnie : « nous nous sommes freinés sur beaucoup de destinations car nous n'avions pas d'appareil économique qui permette d'opérer de façon profitable. » C'est un problème qui se règle progressivement depuis tout juste un an, la livraison des 737 MAX 8 ayant débuté en octobre 2018. Aujourd'hui, la compagnie en exploite dix-huit exemplaires, aménagés en configuration biclasse de 169 places (seize en Economy Privilege et 153 en classe économique).



La desserte de Bordeaux s'inscrit pleinement dans ce constat. Et de nouvelles lignes pourraient être envisagées puisque, Jean-François Raudin l'affirme, « la France a un potentiel qui n'est pas encore assouvi. Les besoins sont grands en province et l'on s'en rend compte par le fait que de nombreux passagers passent par Francfort pour rejoindre le Canada aujourd'hui. » Bordeaux sera la cinquième ville desservie par le groupe avec Paris, Lyon, Nice et Marseille - les deux dernières étant desservies par Rouge.



Ce ne sera pas la première ville française à bénéficier de l'appareil en revanche puisqu'il sera affecté aux liaisons vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre à la fin du mois. Air Canada reprend en effet à Rouge ces routes devenues matures - et dont l'un des plus importants marchés concerne les étudiants antillais au Canada - afin de permettre des connexions vers le reste du réseau d'Air Canada au départ de Montréal. Ce qui est également un moyen de lutter contre Norwegian (qui propose une ligne Pointe-à-Pitre - Montréal).