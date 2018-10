ALERTAVIA est désormais disponible en version papier

ALERTAVIA Premium, une version papier reprenant une sélection de l'actualité publiée en temps réel sur la nouvelle plateforme d'information dédiée aux professionnels de l'aéronautique.



ALERTAVIA Premium est un bimensuel de 12 à 16 pages (24 numéros par an) disponible sur abonnement. Il reprend les principales rubriques d'ALERTAVIA ainsi que le classement des Alertes par pays.



Parallèlement, Le Journal de l'Aviation a repensé ses offres d'abonnement qui comprennent désormais trois formules annuelles :



1) JAV PREMIUM, qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support, l'accès à la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital) et la réception par courrier de la version papier d'ALERTAVIA (ALERTAVIA Premium).



2) JAV PRO, qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support ainsi que l'accès à la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital).



3) JAV PLUS, qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support.



À noter que les professionnels du secteur aéronautique peuvent tester gratuitement la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital) pendant 10 jours, avec l'intégralité de ses fonctionnalités (newsletter personnalisée, agents de recherche, alertes par mail en temps réel...).



Pour plus d'information : www.alertavia.com

Moins de six mois après le lancement d'ALERTAVIA, Le Journal de l'Aviation lance, une version papier reprenant une sélection de l'actualité publiée en temps réel sur la nouvelle plateforme d'information dédiée aux professionnels de l'aéronautique.est un bimensuel de 12 à 16 pages (24 numéros par an) disponible sur abonnement. Il reprend les principales rubriques d'ALERTAVIA ainsi que le classement des Alertes par pays.Parallèlement, Le Journal de l'Aviation a repensé ses offres d'abonnement qui comprennent désormais trois formules annuelles :1), qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support, l'accès à la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital) et la réception par courrier de la version papier d'ALERTAVIA (ALERTAVIA Premium).2), qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support ainsi que l'accès à la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital).3), qui permet l'accès à l'intégralité des articles du Journal de l'Aviation et de la Lettre MRO & Support.À noter que les professionnels du secteur aéronautique peuvent tester gratuitement la plateforme numérique ALERTAVIA (ALERTAVIA Digital) pendant 10 jours, avec l'intégralité de ses fonctionnalités (newsletter personnalisée, agents de recherche, alertes par mail en temps réel...).