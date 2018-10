Primera Air suspend ses opérations

Le transport aérien européen compte une nouvelle victime. Primera Air s'est déclarée en faillite et a annoncé la suspension de ses opérations le 2 octobre. Les deux entités du groupe sont concernées, Primera Air Nordic (code 6F, basée en Lettonie) et Primera Air Scandinavia (PF, basée au Danemark), qui avait notamment la charge des opérations transatlantiques.



Primera Air explique brièvement que l'indisponibilité de l'un de ses appareils plus tôt dans l'année (touché par des problèmes de corrosion) et des retards dans la livraison de ses A321neo ont entraîné des perturbations opérationnelles et des augmentations de coûts. Celles-ci ont eu raison de ses capacités de financement.



Avant l'été déjà, Primera Air évoquait les retards de livraisons des A321neo : « nous avons été obligés de prendre des appareils en location pour honorer les réservations en attendant que les livraisons soient rattrapées. Nous avons réussi à l'anticiper donc nous étions plus ou moins prêts mais cela n'a pas été bon pour nous », selon les termes d'Anastasija Visnakova, la directrice commerciale. L'effet le plus visible avait été la suspension des vols transatlantiques au départ de Birmingham, à peine avaient-ils été lancés (en 757).



Mais depuis, la compagnie affichait sa confiance. Depuis la fin du mois d'août, elle a multiplié les annonces d'ouvertures de bases pour ses opérations transatlantiques, au départ de Bruxelles, puis Berlin, Francfort et Madrid.



Rachetée par le groupe islandais Primera Travel Group en 2008, Primera Air était initialement une compagnie charter jusqu'à ce qu'elle décide de transformer ses opérations pour devenir une compagnie régulière en 2014. C'est alors qu'elle gagne en notoriété, s'engageant sur l'acquisition de six A321neo, deux A321LR et dix-huit Boeing 737 MAX 9. Elle devait d'ailleurs devenir prochainement l'opératrice de lancement de l'A321LR - qui vient tout juste d'être certifié. Au 1er octobre, Primera Air Nordic exploitait sept 737-700/800, tandis que la flotte de Primera Air Scandinavia était constituée de cinq A321neo et deux 737-800. La plupart des appareils a été acquise en leasing, à l'exception de dix 737 MAX.