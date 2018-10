Qatar Airways convertit cinq Airbus A350-900 en A350-1000

Qatar Airways est arrivée au bout des réflexions sur sa commande d'A350. Convaincue par l'A350-1000 qu'elle exploite depuis le mois de février, la compagnie qatarie a décidé de convertir les commandes qu'elle détenait sur cinq A350-900 en la version la plus longue de l'appareil. Au total, elle détient désormais 42 A350-1000 en commande, ce qui fait d'elle la cliente la plus importante de l'appareil.



Akbar Al-Baker avait officiellement reconnu que la compagnie réfléchissait à une telle conversion dès février, lors de la livraison du tout premier exemplaire d'A350-1000 en février. Il avait alors déjà indiqué qu'elle porterait au maximum sur cinq appareils.



Désormais, les engagements de Qatar Airways portent sur 34 A350-900 (dont trente exemplaires sont déjà en service) et 42 A350-1000 (dont trois ont été livrés).



Plus long de sept mètres, l'A350-1000 de Qatar Airways peut transporter 44 passagers de plus que l'A350-900. Il est aménagé de la QSuite en classe affaires.