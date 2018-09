Boeing et Saab remportent le contrat T-X

Rentrée faste pour Boeing. Après avoir remporté lundi un contrat de 2,38 milliards de dollars avec Leonardo pour la fabrication et la livraison MH-139 pour l'US Air Force, moins d'un mois après avoir été sélectionné pour fournir le futur drone ravitailleur MQ-25 de l'US Navy, l'avionneur américain a remporté un nouveau succès, avec l'attribution d'un contrat de 9 milliards de dollars pour le renouvellement de la flotte d'aviation de formation de l'US Air Force. Ce contrat fait également l'objet d'un partenariat avec un industriel européen, en l'occurrence Saab.



Les deux avionneurs ont été sélectionnés au détriment de Lockheed Martin et KAI, qui présentaient une version dérivée du T-50A et Leonardo DRS, filiale américaine de l'industriel italien, qui proposait un dérivé du M-346. Northrop Grumman, associé à BAE Systems, ainsi que Raytheon et Leonardo, s'étaient retirés de la compétition peu après le lancement de l'appel d'offres, en décembre 2016.



Un premier contrat de développement de 813 millions de dollars permettra à Boeing et Saab de produire cinq avions et sept simulateurs. Le programme T-X prévoit la livraison de 351 avions de formation et de 46 simulateurs. Les options supplémentaires pourraient permettre à l'US Air Force d'acquérir jusqu'à 475 avions et 120 simulateurs. Les premières livraisons sont attendues à partir de 2023, la capacité opérationnelle initiale est prévue pour 2024, la pleine capacité opérationnelle en 2034.



Boeing et Saab avaient présenté en septembre 2016 leur prototype d'avion de formation T-X, suivi peu de temps après par un second exemplaire. Les appareils, dotés d'un double empennage, sont motorisés par un GE F404. Plus de 90% des avions seront produits aux États-Unis.