La Compagnie présente la cabine de ses futurs A321neo

A l'occasion du salon Top Résa qui se déroule actuellement à Paris, La Compagnie a présenté ce que sera la cabine de ses futurs A321neo. « Cette présentation est une étape-clef dans le développement de La Compagnie et montre que les codes changent », affirme en préambule Jean-Charles Périno, son directeur commercial et marketing. En effet, si la signature de la commande était déjà un événement en soi, la possibilité de montrer l'aménagement, même sous la forme d'une animation en réalité virtuelle, rend plus concrète la transformation qui va s'opérer et rapproche l'échéance de l'entrée en service du premier Airbus, prévue pour avril.



Le changement de flotte amènera de grandes améliorations dans le produit. La Compagnie a fait le choix d'équiper ses appareils de fauteuils Diamond de Rockwell Collins, larges de 50 cm (contre 46 cm actuellement) et se ...