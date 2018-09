L'Allemagne réceptionne un A321 VIP

Les forces aériennes allemandes ont réceptionné ce 21 septembre un A321 destiné aux missions de transport de passagers. Le contrat de 90 millions de dollars avait été attribué début 2017 à Lufthansa Technik.



Le chantier a nécessité 18 mois de travail. Les modifications de l'avion comprennent 180 éléments, notamment l'aménagement d'une partie VIP et de systèmes de communication améliorés. Deux réservoirs carburant et un réservoir supplémentaire d'eau permettent d'élargir le rayon d'action de l'avion à 5 000 km, selon Lufthansa Technik. L'avion peut accueillir jusqu'à 84 passagers, dont 14 dans la partie VIP. Il peut par ailleurs être transformé pour effectuer des évacuations médicales.



Pour le transport de délégations, la Bundeswehr dispose d'une flotte composée d'A340, d'A319CJ et de Global 5000.