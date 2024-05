Le ministère de la défense de Brunei a signé un accord avec Airbus Helicopters, portant sur l'acquisition de six H145M.



Les appareils ont vocation à remplacer les BO105 actuellement en service et à améliorer les capacités de l'armée de l'air, notamment pour les missions d'appui aérien rapproché et d'observation.



(Photo © Airbus Helicopters)