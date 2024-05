Le loueur d'avions régionaux ACIA Aero Leasing (ACIA) annonce avoir livré le premier des deux ATR 72-500 cargo qu'il a placés chez Pattaya Airways. La nouvelle compagnie aérienne thaïlandaise a reçu le premier appareil (MSN745) plus tôt au mois d'avril, le second (MSN742) devant être livré dans les prochains jours.



Pattaya Airways, fondée par le groupe Pattaya, est dans la phase finale de sécurisation de son CTA et prévoit de démarrer ses opérations au quatrième trimestre 2024, assurant des vols tout-cargo en Thaïlande et vers des pays voisins.



La branche aéronautique du groupe Pattaya a été fondée en 2015 et est l'un des premiers fournisseurs de services d'assistance au sol de Thaïlande, avec plus de 3 000 salariés.



(Photo © ACIA Aero Leasing)