Soupçons de greenwashing sur une vingtaine de compagnies européennes

Vingt compagnies aériennes européennes ont été épinglées par l'Union européenne après que le Bureau européen des consommateurs a alerté sur des pratiques de greenwashing. Air France-KLM et le groupe Lufthansa font tous deux partie des groupes ciblés.



Plusieurs allégations écologiques potentiellement trompeuses ont été relevées. Il est par exemple reproché à certaines de « créer l'impression erronée que le paiement d'une redevance supplémentaire pour financer des projets de lutte contre le changement climatique [...] ou pour soutenir l'utilisation de carburants alternatifs peut réduire ou compenser pleinement les émissions de CO2 ». Le manque d'information sur l'incidence environnementale des carburants durables d'aviation (SAF) est également souligné, tout comme l'utilisation de manière absolue des termes « vert », « durable » ou « responsable ».



L'UE reproche également certaines affirmations d'évolution vers un niveau zéro d'émission nette de gaz à effet de serre sans engagements, objectifs et systèmes de suivi indépendants clairs et vérifiables, ou encore des comparaisons des vols en matière d'émissions de CO2 sans informations suffisantes sur les fondements de la comparaison.



Les compagnies concernées ont trente jours pour présenter des mesures leur permettant de se mettre en conformité avec la législation.