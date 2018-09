Le premier Boeing 787 d'Air Tahiti Nui fait son roll-out

Acquis en leasing auprès d'Air Lease, le premier Dreamliner devrait être livré au début du mois d'octobre et faire son entrée en service en novembre sur la liaison entre Papeete et Auckland. Air Tahiti Nui attend quatre 787-8 qui remplaceront sa flotte actuelle de cinq A340-300 d'ici septembre 2019. Le second, également acquis auprès d'Air Lease, sera immatriculé F-ONUI.



L'introduction du Dreamliner arrive à un moment symbolique pour la compagnie puisqu'elle interviendra pour l'anniversaire des vingt ans de la compagnie. Les 787-9 seront également une nouvelle arme dans ses mains pour lutter contre une concurrence qui vient de se renforcer drastiquement, avec l'arrivée de French bee sur la Polynésie en mai et celle de United Airlines prévue pour octobre. Alors qu'Air Tahiti Nui n'avait qu'Air France en face d'elle et 70% de parts de marché sur la Polynésie l'année dernière, elle voit arriver 40% de capacités en plus.



« Nous apportons une réponse par le produit », explique Jean-Marc Hastings, le directeur France d'Air Tahiti Nui. Les 787 vont en effet permettre à la compagnie de contenir sa facture carburant puisqu'ils sont plus performants que les A340 en termes de consommation, un atout non négligeable en période de hausse des prix du pétrole. Ils seront plus efficaces opérationnellement et permettront de diminuer le temps de trajet entre la métropole et Tahiti de 45 minutes - ce qui va occasionner un réaménagement des horaires à Paris.



En termes d'aménagement aussi, les choses vont changer. A capacité équivalente (294 places contre 296 sur A340 aujourd'hui), les 787 seront aménagés en configuration triclasse et non plus biclasse, avec l'introduction d'une cabine Premium Economy. Elle comptera 32 fauteuils, produits par Zodiac Aerospace - tout comme les 232 sièges de classe économique. En classe affaires, les trente fauteuils seront fournis par Rockwell Collins et passeront le cap du full-flat.



Pour le moment, le taux de remplissage des avions reste stable mais Air Tahiti Nui indique que le renforcement de la concurrence a eu un effet sur les prix. Afin d'ajouter une touche d'exclusivité à son produit, elle a lancé en juin une nouvelle filiale en partenariat avec le groupe franco-suisse HBG Helicoptères : Tahiti Nui Helicopters. Avec trois AS350 et EC135, elle propose des vols de transfert en hélicoptère vers des îles parfois difficiles d'accès, des vols panoramiques, en montagne et des vols sanitaires.





