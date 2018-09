L'Europe avance sur le lanceur réutilisable

Souvent critiquée pour son conservatisme face à l'innovation du New Space, l'Europe travaille pourtant sur des concepts comme le moteur à bas coût réutilisable Prometheus. Lancé fin 2017 dans le cadre du Future Launchers Preparatory Programme (FLPP) de l'ESA, le développement d'un démonstrateur va s'accélérer avec la conception et la fabrication de deux turbines à l'échelle 1:1. Un contrat a été signé en ce sens entre ArianeGroup et GKN Aerospace le 4 septembre.



A ce titre, l'équipementier britannique doit livrer une première turbine fin 2019. Le travail se déroulera dans son centre d'excellence de Trollhättan, en Suède, avec l'aide de plusieurs partenaires. Sa conception s'appuiera fortement sur les capacités offertes par la fabrication additive (impression 3D).



L'objectif est double. Sur le plan technologique, cela permettra à GKN de proposer un design inédit à même de répondre à ...