Corsair doit abandonner Dakar au profit d'Air Sénégal

Les jours de Corsair à Dakar sont comptés. La compagnie française a annoncé le 29 août qu'elle allait suspendre la liaison Paris - Dakar à partir du 1er février. La direction de l'aviation civile sénégalaise (ANACIM) a décidé de lui retirer ses droits pour que la ligne soit assurée par Air Sénégal à compter de cette date.



Corsair avait ouvert ses vols directs entre les deux capitales en 2012 et exploitait la ligne à raison d'une rotation quotidienne en A330. Elle est la seule avec Air France à proposer un vol sans escale.

Air Sénégal n'exploite pour le moment que deux ATR 72-600 qui n'assurent qu'une seule liaison régulière, celle entre Dakar et Ziguinchor. Lancée en mai 2018 et détenue entièrement par l'Etat sénégalais, la compagnie envisage toutefois l'intégration de trois A319 « prochainement » et de deux A330-900.



Les long-courriers ont fait l'objet d'une commande auprès d'Airbus signée en février 2018 à l'occasion d'une visite du président de la République Emmanuel Macron au Sénégal. Ils devaient initialement être livrés en 2018 mais Air Sénégal ne les attend plus que pour 2019. Le calendrier pour le lancement des vols vers Paris semble donc serré.



Le lancement et le développement d'Air Sénégal s'inscrivent dans le cadre du plan « Sénégal Emergent », qui comprenait également un volet sur le nouvel aéroport Blaise Diagne (inauguré en décembre 2017) et vise à faire de Dakar une « plaque tournante et d'un point préférentiel d'escale technique en Afrique pour les trafics aériens d'Afrique, d'Europe et des Amériques ».