Urgent : Palais volant à vendre, 445 m2 habitable, très peu servi

Un Boeing 747-8I VVIP est à vendre depuis quelques jours sur le site Internet de la société suisse AMAC Aerospace. L'appareil, produit en 2012 et mis en service 3 ans plus tard, était jusqu'à présent opéré par Qatar Amiri Flight, la structure gouvernementale qatarie en charge du transport exclusif de la famille royale et des hauts fonctionnaires du gouvernement.



Qatar Amiri Flight a opéré avec quatre appareils du même type.



Ce 747-8 (L/N 1468), immatriculé aux Bahamas, a été aménagé par North American Completion Center pour pouvoir accueillir jusqu'à 76 passagers et 18 membres d'équipage. Il s'agit tout simplement de l'un des plus imposants avions VVIP au monde. À titre de comparaison, l'aménagement de son pont supérieur seul équivaut à la surface d'un BBJ2.



Au niveau du pont principal, l'appareil dispose notamment d'une ...