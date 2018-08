Le fret aérien poursuit une croissance au ralenti

Avec une croissance chiffrée à 4,7% pour le premier semestre 2018 (en tonnes-kilomètres de marchandise - FTK), le secteur du fret aérien affiche une croissance au ralenti, comparée à la hausse de 10,4% enregistrée sur la même période l'année précédente. L'Association du transport aérien international (IATA) indique que « toutes les régions, à l'exception de l'Afrique, signalent en juin 2018 une augmentation des volumes de fret d'une année sur l'autre », mais que « la croissance lente en Asie-Pacifique, qui représente près de 37% sur tout le marché du fret, a tiré le taux de croissance mondial vers le bas ».



En juin 2018, la FTK a ainsi diminué de 8,5% pour la région Afrique, alors que l'Amérique Latine a constaté une augmentation de 5,9%. Le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord sont à égalité à +3,8%, tandis que l'Europe affiche une croissance de 3,3% et que la région Asie-Pacifique plafonne à 1,5%.



L'IATA identifie trois principaux facteurs du ralentissement observé : le cycle de reconstitution des stocks, qui s'est achevé en début d'année, avec une chute « marquée » des volumes à partir du mois de mars ; le ralentissement « structurel » du commerce mondial, avec des carnets de commandes négatifs en Chine, au Japon et aux États-Unis ; ainsi que l'interdiction de vol (temporaire) de Nippon Cargo Airlines la seconde quinzaine de juin, qui a « exagéré le ralentissement en diminuant de 0,5 point de pourcentage la croissance de juin ». L'IATA précise par ailleurs que « la croissance de la capacité [du fret] dépasse celle de la demande » depuis le mois de mars.



Si l'année 2017 a été celle de la « sur-performance », avec une croissance de 9%, l'IATA prévoit une année 2018 moins faste, avec une croissance évaluée à environ 4%. « La détérioration du commerce mondial représente une réelle préoccupation », s'inquiète le directeur général Alexandre de Juniac, cité dans un communiqué.