Cathay Pacific a réduit ses pertes au premier semestre

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé mercredi avoir limité ses pertes au premier semestre, tout en avertissant que les incertitudes entourant l'environnement économique mondial risquaient de peser sur ses efforts pour renouer avec les bénéfices. Le groupe a publié pour les six premiers mois de l'année une perte nette de 263 millions de dollars hongkongais (28 millions d'euros), à comparer avec la perte de deux milliards HKD au premier semestre 2017. Ce résultat est bien en dessous de la prévision médiane -140 millions HKD- de cinq analystes interrogés par l'agence Bloomberg. Cathay a expliqué que la hausse du kérozène avait pesé sur ses résultats, en dépit de la baisse du dollar et de bons résultats de son activité de fret. Le carburant est ainsi le principal poste de dépenses opérationnelles du transporteur, puisqu'il représente 30,1% du total. Les dépenses de carburant, incluant notamment les pertes essuyées sur les contrats de couverture pour les achats de kérosène, se sont élevées au premier semestre à 16 milliards HKD, contre 14,9 milliards au premier semestre 2017. Le président de la compagnie, John Slosar, a estimé que le groupe améliorerait sa performance au deuxième semestre. "L'appréciation du dollar et les incertitudes économiques suscitées par les inquiétudes quant au commerce mondial demeurent des défis", a dit M. Slosar dans un communiqué. "Mais nous continuons de penser que le rendement passager va s'améliorer et que l'activité fret va rester forte." Aucune référence spécifique n'a été faite à d'éventuelles suppressions de postes ou restructurations. Mais M. Slosar a indiqué que "le programme de transformation" de la compagnie se poursuivrait. Victime de la concurrence exacerbée de compagnies rivales et de la hausse de ses coûts de kérosène, Cathay a enregistré l'année dernière une perte nette de 1,26 milliard de dollars de Hong Kong. Mise sous pression par des compagnies chinoises plus compétitives, l'entreprise avait déjà subi en 2016 sa première perte annuelle en huit ans. Cathay se fait damer le pion par des compagnies comme China Eastern ou China Southern Airlines sur des liaisons directes entre la Chine continentale et l'Europe ou les Etats-Unis. Des low-cost comme Spring Airlines se sont parallèlement mises sur le créneau des liaisons régionales, au détriment de la compagnie basée à Hong Kong. Cathay souffre aussi de la concurrence des compagnies du Golfe, qui étendent leurs activités en Asie avec une offre plus luxueuse.