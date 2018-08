L'A400M allemand apte aux évacuations médicales

L'Allemagne dispose à présent de la capacité d'évacuation aéromédicale à bord d'un A400M. Le premier kit « Intensive care aeromedical evacuation » (ICAE) a été mis en service ce 1er août, avec un délai d'alerte à 12 heures. Au total, la Luftwaffe disposera à terme de quatre kits, intégrable aux A400M en quatre heures, pour prendre en charge le rapatriement de blessés - aussi bien allemands qu'européens, voire des autres pays membres de l'OTAN.



Le kit ICAE permettra de prendre en charge jusqu'à six blessés allongés avec oxygénothérapie et appareils de réanimation, dont deux en unité de soins intensifs, deux blessés de catégorie intermédiaire et deux blessés plus légers. L'équipe médicale est quant à elle composée de 11 personnels, de différentes spécialités.



Cette capacité supplémentaire vient ainsi s'ajouter à celles d'un A310 MRTT dédié et des C160 Transall, qui disposent également de leurs propres kits d'évacuation.