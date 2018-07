Tony Fernandes détaille ses projets pour AirAsia X et ses nouveaux Airbus A330neo

L'un des plus importants contrats d'Airbus au salon de Farnborough a été signé avec AirAsia X. Au lendemain de l'annonce faite le 19 juillet, le groupe a publié davantage de détails sur la commande de 34 A330neo supplémentaires, tandis que Tony Fernandes, le fondateur et président d'AirAsia, dévoilait certains éléments plus stratégiques et répétait que les cent avions qu'il s'apprêtait à recevoir entre octobre 2019 et mi-2028 n'étaient « vraiment pas suffisants ».



Le contrat n'était pas une surprise en soi. Il était en gestation depuis longtemps et avait été ramené sur le devant de la scène par une visite de Tony Fernandes à Toulouse début juillet, même s'il avait alors essayé d'entretenir le suspense en laissant la porte ouverte à une renégociation. Mais le PDG a été convaincu : « la signature de ce contrat pour l'A330neo montre ...