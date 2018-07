Les deux avions d'Air Sénégal reprennent leurs vols

Après deux semaines de suspension due à des dégâts subis par ses deux avions à la suite d'intempéries et d'une collision avec un oiseau, la nouvelle compagnie Air Sénégal a repris ses vols vendredi vers son unique destination, dans le sud du pays. Air Sénégal a repris ses vols "aujourd'hui" (vendredi) en assurant la seule liaison lancée depuis le début de ses activités commerciales en mai, entre la capitale Dakar et Ziguinchor, dans la région touristique de Casamance, ont indiqué à l'AFP une source aéroportuaire et une source proche de la compagnie. Un des deux ATR 72-600 avait heurté un oiseau le 7 juillet et s'était posé en sécurité à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, selon la compagnie. Le 27 juin, l'autre appareil avait "subi des dégâts importants" à la suite de fortes pluies, accompagnées "des rafales de vent de plus de 90 km", alors qu'il se trouvait sur le tarmac de l'aéroport. Air Sénégal SA, entièrement détenue par l'Etat, a été créée après la faillite en avril 2016 de Sénégal Airlines, qui avait elle-même remplacé en 2009 Air Sénégal International, propriété des Etats sénégalais et marocain.