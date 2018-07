Le général Lavigne prend les commandes de l'armée de l'air

Le général Philippe Lavigne a été nommé ce 18 juillet au poste de chef d'état-major de l'armée de l'air, à l'issue du Conseil des ministres. Il succèdera ainsi en septembre prochain au général André Lanata, récemment nommé SACT (Suprem allied commander transformation) à l'OTAN.



Actuel chef de cabinet du chef d'état-major des armées, le général Lavigne est issu de l'aviation de chasse et comptabilise 2 750 heures de vol. Pilote de Mirage 2000 RDI et de Mirage 2000-5, le nouveau CEMAA a également été commandant d'escadron. Passé par le CPCO (Centre de planification et de conduite des opérations), il a ensuite exercé des fonctions au sein du bureau Plans de l'état-major de l'armée de l'air, de sous-directeur Exportation de matériels de guerre au SGDSN (Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale) ainsi que de directeur de l'information à l'EMA.



Stagiaire au CID (Collège interarmées de Défense) et auditeur de l'IHEDN, le général Lavigne a par ailleurs été commandant des forces françaises et commandant de l'aéroport de Kaboul de 2014 à 2015, avant d'être nommé à la tête de la brigade de l'aviation de chasse.