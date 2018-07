Farnborough 2018 : un salon aux deux visages

Le salon de Farnborough affiche clairement deux visages cette année. Sur le plan commercial, c'est déjà une réussite, le grand salon britannique accumulant de nombreuses annonces dans l'aviation commerciale et en particulier sur les gros-porteurs. Le salon a donc rempli sa mission.



Mais il y eut aussi cette visite de la Première ministre britannique Theresa May, venue accompagnée d'un lot de mesures destinées à soutenir l'industrie aéronautique du pays, l'une des plus dynamiques au monde avec ces quelque 60 milliards de livres de chiffre d'affaires généré et près du million d'emplois induits. Et c'est là que le salon a vraiment failli.



Bien sûr, l'annonce surprise du chasseur Tempest, une piste pour la succession de l'Eurofighter, le soutien de 343 millions de livres pour soutenir la recherche et développement de l'aéronautique civile britannique ou encore le projet de spatioport en Écosse ont fait clairement le buzz, mais ces mesures paraissent tant éloignées des enjeux du pays qu'elles en arrivent même à inquiéter.



Car nous sommes aujourd'hui à huit mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et l'industrie aéronautique des deux rives de la manche n'en sait pratiquement pas plus que lors de la précédente édition du salon. Bref, deux ans pour rien.



Qu'elle soit plutôt « Norvégienne », « Canadienne », ou « hard », la manière dont s'effectuera la séparation du Royaume-Uni avec l'UE se décidera cet hiver. Espérons simplement que le gouvernement britannique nous montrera enfin qu'il peut être à la hauteur des enjeux.