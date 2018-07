Le SkyGuardian traverse l'Atlantique

Un MQ-9B Predator a effectué une traversée transatlantique entre les 10 et 11 juillet, une première pour un drone MALE. L'aéronef a décollé le 10 juillet de la base aérienne de Grand Forks (Dakota du Nord) et a transité au-dessus de l'Atlantique nord pendant près de 20 heures, avant d'atterrir le 11 juillet à Fairford. Le drone sera exposé au Royal International Air Tattoo.



General Atomics planche sur cette variante du MQ-9 Reaper depuis 2012, dans le but de pouvoir proposer un drone plus facilement intégrable dans l'espace aérien général - l'aéronef doit notamment répondre à la norme STANAG 4671 de l'OTAN. Suite à un premier vol en novembre 2016, l'avionneur avait procédé à un vol de deux heures dans l'espace aérien civil américain à l'été 2017. Trois prototypes ont été prévus et la certification de type est toujours attendue pour la fin de cette année.



La Royal Air Force sera la première nation cliente de cette nouvelle version du drone MALE et devrait recevoir les premiers exemplaires du Predator RG Mk.1 à partir de 2020. La commande initiale porte sur 16 appareils, avec une option pour dix supplémentaires. Un autre pays européen serait intéressé par cette version du MQ-9.



Doté de neuf points d'emport, le SkyGuardian afiche un plafond opérationnel de 45 000 pieds et une vitesse maximale de 200 noeuds.