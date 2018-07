Vistara s'apprête à signer des contrats de 3 milliards de dollars avec Airbus et Boeing

Le groupe Tata et Singapore Airlines préparent la prochaine phase de développement de Vistara. Le groupe indien a annoncé le 11 juillet qu'il avait signé deux lettres d'intention pour sa filiale avec Airbus et Boeing. Pour lui donner les moyens de croître, le groupe a décidé d'acquérir treize appareils de la famille A320neo et six 787-9.



La lettre d'intention signée avec Airbus porte sur des A320neo et A321neo, dont la proportion n'a pas été précisée. En revanche, elle s'accompagne d'options sur sept appareils supplémentaires de la famille. Tous seront motorisés par CFM International et son LEAP-1A, comme la flotte actuellement en service. Les livraisons devraient se dérouler de 2019 à 2023.



Tata ajoute que 37 appareils supplémentaires seront acquis en leasing auprès de différents lessors. Ainsi étoffée d'une cinquantaine d'appareils, la flotte A320 va permettre de densifier le réseau intérieur de Vistara et de soutenir ses opérations internationales.



Ce dernier point est également la mission des six 787-9 sur lesquels la compagnie va s'engager. La lettre d'intention avec Boeing comprend des options sur quatre appareils supplémentaires et prévoit des livraisons en 2020 et 2021. Motorisés par GE, ils seront affectés aux liaisons internationales moyen et long-courrier.



Actuellement, Vistara exploite une flotte de treize A320ceo et huit A320neo (un neuvième appareil doit être intégré). Elle n'est opérationnelle que sur son réseau domestique mais prévoit de franchir les frontières indiennes avant la fin de l'année.