Des appareils d'Air Sénégal cloués au sol suite à des avaries

La compagnie Air Sénégal a été contrainte de clouer au sol ses deux appareils à la suite des dégâts subis en une dizaine de jours à cause d'intempéries et d'une collision avec des oiseaux, a-t-on appris mardi auprès de la société. Un des avions d'Air Sénégal, un ATR 72-600, a subi samedi une collision avec des oiseaux au départ de Ziguinchor (sud), selon un communiqué reçu par l'AFP. "A la suite de cet incident, le radôme (bout de la pointe avant d'un avion, NDLR) a été endommagé" mais l'appareil "a pu se poser en toute sécurité" à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), proche de la capitale Dakar, selon la compagnie "La compagnie a dû suspendre ses opérations le temps de procéder à toutes les inspections et réparations nécessaires avant de reprendre ses vols", précise Air Sénégal. Avant cet incident, le 27 juin un premier appareil avait "subi des dégâts importants" à la suite de fortes pluies au Sénégal, accompagnées "des rafales de vent de plus de 90 km", avait indiqué la compagnie dans un communiqué. Air Sénégal SA, entièrement détenue par l'Etat, a débuté ses vols en mai avec deux appareils et dessert Ziguinchor, la principale ville de la région touristique de Casamance. L'entreprise a été créée juste après la faillite en avril 2016 de Sénégal Airlines, qui avait elle-même remplacé en 2009 Air Sénégal International, propriété des Etats sénégalais et marocain. Le lancement de cette compagnie est l'un des trois volets d'un plan visant à faire du Sénégal un "hub" aérien régional, avec l'AIBD, inauguré en décembre, et la réhabilitation des aéroports de province, dont les travaux doivent démarrer la semaine prochaine, a annoncé lundi le président Macky Sall.