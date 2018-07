L'Arabie Saoudite veut sa place sur l'échiquier aéroportuaire mondial

Dans un contexte de tensions régionales certain, devenir un hub incontournable dans le trafic aérien mondial est un atout non négligeable. Alors qu'elle a vu certain de ses voisins - à commencer par Dubaï et le Qatar - se positionner sur ce segment, l'Arabie Saoudite entend rattraper son retard. Son plan stratégique Vision 2030, qui doit réduire la dépendance du pays à l'économie pétrolière, comprend donc un large volet consacré à l'aérien et notamment au développement des infrastructures aéroportuaires avec le projet Unified design.



Une première pierre à l'édifice a été posée avec l'ouverture « en douceur » de l'aéroport international King Abdul Aziz de Jeddah, débutée en avril avec un nombre réduit de vols commerciaux. La plateforme doit progressivement monter en puissance jusqu'à être pleinement opérationnelle l'an prochain. Elle atteindra alors une capacité de 30 millions de passagers ...