Phase finale pour le Chinook modernisé

Le premier prototype de Chinook modernisé est entré en phase finale d'assemblage le 27 juin, un an après l'attribution du contrat de développement à Boeing. L'avionneur indique que le CH-47F Block II devrait être achevé en 2019 et débuter ses essais en vol dans la foulée, pour de premières livraisons espérées à partir de 2023. Plus de 500 exemplaires de l'US Army seraient concernés par ce chantier de modernisation - qui vise à prolonger la durée de vie des Chinook au moins jusqu'en 2060.



La nouvelle version de l'hélicoptère de transport vise notamment à améliorer les capacités d'emport, les évolutions comprennent notamment l'amélioration du fuselage, un nouveau système carburant et des modifications au niveau des pales.