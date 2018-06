Planet Nine mise sur le Falcon 7X de Dassault

Le Falcon 7X vient de trouver un nouveau débouché aux Etats-Unis. La compagnie charter Planet Nine (P9) se lance ainsi en misant sur une flotte entièrement basée sur le triréacteur de Dassault Aviation pour des opérations très long-courrier. Elle ambitionne d'ailleurs de devenir le principal opérateur charter américain de Falcon 7X d'ici la fin de l'année.



Tout nouveau titulaire d'une licence d'opérateur (Part 135), remise par la FAA le 22 juin, P9 démarre son activité. Son premier Falcon 7X est désormais opérationnel pour des missions charter. Il doit être rejoint par deux autres appareils cet été, qui arriveront respectivement en août et septembre prochains. Un quatrième appareil est lui prévu pour décembre.



Les trois premiers appareils ont été acquis d'occasion. Le N19NE, sorti de chaîne en 2009 et reconditionné en 2016, est configuré avec 11 fauteuils pour les vols de jour, soit quatre couchages pour ceux de nuit. Les N119NE et N919NE ont tous les deux été assemblés en 2010 et reconditionnés en 2018. Ils sont en configuration haute densité avec 16 fauteuils à bord ou six couchages. Les trois appareils disposent de systèmes de connectivité Gogo pour les vols domestiques aux Etats-Unis, ainsi que pour les vols internationaux via le service SwiftBroadband d'Inmarsat.



Soutien Dassault



P9 assure que tous ses appareils ont subi une grande visite (Check C) sous la supervision de Joe Ponce, son directeur de la maintenance. La flotte bénéficie aussi du soutien du réseau Dassault Aircraft Services (DAS) pour les opérations comme la maintenance. Dassault FalconJet, filiale américaine de Dassault Aviation, a d'ailleurs accompagné P9 dans sa démarche.



Le modèle de P9 sera celui de la « floating fleet », c'est-à-dire des opérations sans aéroport d'attache fixe. La maintenance se fera donc sur les différents aéroports desservis via des contrats ponctuels. La compagnie charter dispose néanmoins d'un siège sur l'aéroport de Van Nuys, près de Los Angeles (Californie), ainsi qu'un bureau à Londres, au Royaume-Uni. En tout, elle emploie 28 personnes.



P9 fournira enfin des services de gestion de flotte, ainsi qu'un service de compensations des émissions carbone en partenariat avec TerraPass.