Tom Enders veut une nouvelle vision pour la politique spatiale de l'Europe

Le patron d'Airbus Tom Enders a appelé Angela Merkel et Emmanuel Macron à "une nouvelle vision spatiale" pour l'Europe, dans un courrier dans lequel il critique la gouvernance des agences nationales, a rapporté LaTribune.fr. Tom Enders, dont le mandat expire dans un peu moins d'un an, "recommande vivement" dans ce courrier aux deux dirigeants une initiative franco-allemande en vue de "définir en coopération avec l'industrie, une nouvelle vision spatiale, de nouveaux projets ambitieux et de nouvelles politiques pour l'Europe". "L'Europe a-t-elle besoin d'un accès indépendant à l'espace dans l'avenir et, si oui, comment un tel accès, y compris pour les vols spatiaux habités, peut être garanti compte tenu de la forte pression des Etats-Unis et des nouveaux acteurs?", écrit Tom Enders. Airbus s'est refusé à tout commentaire. La lettre, "qui aurait été reçue de façon extrêmement mitigée au plus haut niveau de l'Etat français", selon le journal, pose également la question de la pertinence du système spatial en Europe. Comment "la gouvernance spatiale et la coopération européennes peuvent être améliorées afin de stimuler l'innovation, la rapidité et le leadership de notre industrie?", interroge le président exécutif du géant de l'aéronautique et de l'espace. Et d'estimer, précise le journal, que les processus de décision de l'Agence spatiale européenne (ESA) et des agences nationales sont "clairement insuffisants pour faire face à un environnement nouveau, très dynamique et qui change rapidement". Tom Enders fustige enfin "les interventions politiques" à l'origine selon lui de lenteurs dans les processus de décision avec notamment la question du partage de la charge de travail selon le principe de retour géographique sur investissement. Selon lui, la France et l'Allemagne sont "les deux nations spatiales européennes prééminentes" et doivent à ce titre "prendre les devants", indique-t-il en préconisant que "l'espace devrait aussi faire partie d'un Traité de l'Elysée renouvelé". Il ajoute qu'Airbus est prêt à "discuter de ces questions et bien d'autres avec les ministères et les agences". Ce courrier a été adressé le 25 mai dernier à la chancelière allemande et au président de la République, en copie au Premier ministre Edouard Philippe, aux ministres de l'Economie Bruno Le Maire et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, chargée de l'espace, ainsi qu'aux ministres allemand de l'Economie Peter Altmaier et des Finances Olaf Scholz.