H160M cherche HIL

Présenté comme « la référence du bimoteur médium », le H160 s'est doté d'un « M », caractéristique des modèles destinés aux forces armées, afin d'asseoir pleinement son identité militaire. La chaîne d'assemblage de Marignane est prête et n'attend plus que les commandes clients - les premières ayant été reçues pour le civil.



La flotte d'essais, composée actuellement de trois prototypes, a accumulé près de 800 heures de vol, la certification en nécessitant 1 100 à 1 200. Les essais « haute température et haute altitude » (hot and high) sont prévus à partir de la fin juin à Denver. Au milieu de ce programme chargé, le prototype n°2 a effectué une tournée de démonstration et plus de 200 clients ont pu tester la machine.



Si les prospects de vente sont pour l'instant davantage tournés vers des clients ...