Air Caraïbes et French bee prennent des Airbus A350 supplémentaires

Le souhait de Marc Rochet de développer sa flotte d'Airbus A350 est devenu réalité. Le groupe Dubreuil a réussi à obtenir deux A350-900 neufs supplémentaires pour les flottes de French bee et Air Caraïbes. Les appareils seront acquis en leasing auprès d'Air Lease et livrés en juin et juillet 2019. Ils seront aménagés l'un en configuration biclasse (pour French bee), l'autre en triclasse (pour Air Caraïbes).



C'est un événement que le directeur général du groupe Dubreuil anticipait depuis plus d'un an. Il avait en effet déjà indiqué en mars 2017, lors de la mise en service du premier A350 d'Air Caraïbes, que les deux compagnies du groupe aspiraient à accélérer les livraisons pour répondre à la forte demande sur les Caraïbes. Il expliquait alors que le niveau (encore bas) des prix du carburant avait réduit l'urgence d'intégrer de nouveaux avions chez certaines autres compagnies et que des créneaux pourraient se libérer. C'est ce qui s'est passé, avec certains « opérateurs américains ou asiatiques » qui ont souhaité recaler leurs livraisons.



Jean-Paul Dubreuil, président du groupe Dubreuil Aéro, ajoute : « Nous sommes dans une fenêtre de tir idéale pour accélérer le renouvellement de la flotte du pôle aérien. L'A350 a tenu toutes ses promesses en matière de performances techniques et nous permet effectivement d'économiser 25% de carburant - un poste qui pèse lourdement dans les charges exploitation. C'est un appareil efficace qui sera le pivot dans les flottes de nos deux compagnies. »



L'introduction de ces deux A350 supplémentaires ne sera pas la seule modification dans les flottes en 2019. Lorsque celui de French bee sera intégré en juin, son A330-300 (F-HPUJ)) sortira pour laisser place à une flotte parfaitement homogène, entièrement composée d'A350-900 (trois exemplaires). L'A330-300 sera modifié pour recevoir l'aménagement cabine d'Air Caraïbes puis intègrera la compagnie, parallèlement à la sortie de deux autres A330-300 (F-OONE et F-GOTO). Ainsi, durant l'été 2019, Air Caraïbes exploitera trois A350-900, trois A330-300 et un A330-200. A cela s'ajoute un A330-200 de réserve, utilisé par les deux compagnies du groupe en cas d'incident d'exploitation.



Dernier événement de taille attendu pour 2019 : Air Caraïbes devrait intégrer son premier A350-1000 au mois de décembre. Elle attend trois exemplaires de l'appareil.