Lorient se prépare au Naval Air Show

Alors que la flottille 4F, qui vole sur E-2C Hawkeye fêtera son centenaire le 9 juin, la base aéronavale de Lann-Bihoué ouvrira ses portes le dimanche 10 pour un meeting aérien qui rassemblera avions de légende et avions modernes tout au long de l'après-midi.



Les démonstrations en vol des forces armées permettront au public de contempler Rafale Marine, Hawkeye, NH90 NFH, CAP10, Atlantique 2 et Falcon 50M pour la Marine nationale, TBM 700, Gazelle et EC120 Colibri pour l'armée de terre, alors que la Patrouille de France effectuera un passage au-dessus du ciel lorientais pour clôturer la journée. Des aéronefs étrangers feront également le déplacement pour l'occasion. Si le P-2 japonais a été évoqué fut un temps, c'est finalement un P-8 Poseidon américain qui sera en vol, le Royaume-Uni amenant pour sa part deux CH-47 et un Merlin sur le statique.



Parmi les « ailes anciennes », Morane-Saulnier MS 505, « Paris », « Alcyon », « Zéphir », Flamant, Cessna L-19, et Breguet XIV.



Quelques aéronefs civils seront également sur place, en statique (F406 et Beech des Douanes, MB 339, Falcon 20), mais aussi en vol, avec un Jetstream 41 et un H145 (BK 117) de la Sécurité civile.



Le reste du statique sera composé de Rafale M, Hawkeye, Lynx, Panther, SR20, ATL2, Falcon 50M, Xingu, TB30, Grob 120, un Transall, Chipmunk, ou encore Avenger.