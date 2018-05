Brexit : Londres pourrait demander à être remboursé pour Galileo, selon la presse

Le Royaume-Uni demandera à l'UE de lui rembourser son investissement de plus d'un milliard d'euros dans le programme européen de navigation par satellite Galileo s'il ne peut pas y participer pleinement après le Brexit, a rapporté jeudi la presse britannique. Selon The Times et The Daily Telegraph, cette position est détaillée dans un document sur Galileo que le ministère britannique chargé du Brexit a prévu de publier jeudi. Joint par l'AFP, le ministère n'a pas fait de commentaire. Galileo est devenu un point de discorde important dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, qui ont repris cette semaine à Bruxelles. Début mai, l'UE a indiqué que les entreprises britanniques pourraient être empêchées de répondre à des appels d'offres pour des contrats relatifs à Galileo, un système à 10 milliards d'euros développé pour rivaliser avec le GPS américain et qui devrait être pleinement opérationnel en 2026. Or, le Royaume-Uni, qui a joué un rôle majeur dans le développement de ce système, a fait valoir qu'il devrait pouvoir continuer à participer en tant que membre à part entière de Galileo, même après avoir quitté l'UE en mars 2019. Le pays a dit aussi qu'il allait étudier le développement et le lancement de son propre système de navigation par satellite.