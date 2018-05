France/RU: mission parlementaire commune sur le futur missile anti-navires

Les deux Commissions de la Défense de l'Assemblée et de la Chambre des communes du Royaume-Uni vont, "pour la première fois", conduire une mission d'information commune sur le futur missile anti-navires, a indiqué mercredi le président de la commission de la Défense à l'Assemblée, Jean-Jacques Bridey. Cette mission, menée à l'initiative de M. Bridey et de son homologue britannique Julian Lewis, s'intéressera au "programme Futur missile antinavire/Futur missile de croisière (FMAN/FMC)". "Ce programme a pour objectif de disposer d'une nouvelle génération commune de missiles destinés à succéder aux missiles Exocet, Harpoon, SCALP et Storm Shadow à l'horizon 2030", précise le communiqué. Autres objectifs de la mission: étudier les besoins de la Marine de chacun des deux pays s'agissant de la future génération de missiles antinavires (portée, vitesse, furtivité, dispositif de guidage terminal), l'aptitude de l'industrie française et de l'industrie britannique à satisfaire ces besoins, chacune de son côté ou en coopération, la disponibilité de missiles adaptés auprès d'autres fournisseurs. Elle donnera lieu à des auditions communes à Paris et Londres ainsi qu'à un rapport conjoint, présenté devant les deux commissions en septembre prochain. Les Accords de Lancaster House (2010) et le Sommet franco-britannique d'Amiens (2016), antérieurs au référendum britannique sur le Brexit, ont conforté la coopération franco-britannique dans le domaine de la défense et depuis, les commissions chargées de la défense des deux chambres se réunissent régulièrement afin de suivre la mise en oeuvre de cette coopération, a expliqué M. Bridey.