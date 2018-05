Deuxième jour de grève pour Jet Services au Bourget

La société d'assistance en escale Advanced Air Support - et plus généralement plusieurs sociétés du groupe Jet Services - est en grève. Le 17 mai marque le deuxième jour du mouvement débuté le 15 mai par ses salariés, qui demandent le départ de leur président, dont ils estiment qu'il agit contre les intérêts du groupe, et le maintien au 22 mai de l'examen de nouvelles offres de rachat par le tribunal de commerce.



Racheté en novembre 2017 par Mohamed Toumi, le groupe d'aviation d'affaires a en effet été placé en redressement judiciaire le 20 février. Plusieurs activités ont été abandonnées depuis, entraînant la perte de clients, mais le FBO continue d'intéresser les acheteurs potentiels, dont les offres doivent être examinées la semaine prochaine.



Mohamed Toumi souhaiterait reporter cette séance, le temps de présenter un plan de redressement ; les salariés craignent que la société ne puisse pas survivre à un prolongement de la procédure judiciaire.



Cent cinquante emplois sont menacés, dont une cinquantaine chez Advanced Air Support, l'un des plus importants FBO du Bourget. Le groupe Jet Services est actif dans plusieurs domaines, notamment la maintenance en ligne (R&O), la préparation de vols d'affaires (Jet Ops) ou l'entretien (O'neo).