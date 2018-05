Le Journal de l'Aviation lance ALERTAVIA, nouvelle plateforme d'information à destination des professionnels

Le Journal de l'Aviation, filiale du groupe AEROCONTACT, vient de lancer ALERTAVIA, une nouvelle plateforme d'information payante et multilingue à destination des professionnels de l'aéronautique et du spatial.



ALERTAVIA, c'est l'essentiel de l'actualité rédigé sous la forme d'Alertes, un format d'information synthétique, facile à lire et précis qui vient compléter les articles de fond publiés sur le Journal de l'Aviation. Avec cette nouvelle plateforme, le Journal de l'Aviation accroit ainsi fortement le nombre de sujets traités et gagne encore en réactivité.



Les actuels abonnés du Journal de l'Aviation (abonnés JAV+) sont, de fait, automatiquement abonnés à ALERTAVIA durant l'intégralité de leur période de souscription. De nouvelles offres commerciales vont par ailleurs être lancées très prochainement ainsi que des essais sur invitation.



Les lecteurs d'ALERTAVIA retrouveront les principales rubriques qui font le succès du Journal de l'Aviation : Transport aérien, Défense, Industrie, Espace, avec toujours un fort accent mis sur la MRO et le Support. Ils découvriront aussi l'actualité des décideurs - nominations et déclarations - ainsi que les informations et événements à suivre, véritable agenda de l'aéronautique.



ALERTAVIA s'accompagne aussi de fonctionnalités innovantes pour être alerté au plus tôt, avec par exemple une newsletter entièrement personnalisable envoyée chaque matin, des agents de recherche pour faciliter les recherches récurrentes, des alertes par mail pour assurer une veille automatique de l'actualité. ALERTAVIA a par ailleurs été conçue comme une plateforme intégralement « mobile first », l'ensemble de ses fonctionnalités étant optimisées pour une utilisation depuis le téléphone portable.



Le lancement d'ALERTAVIA intervient 16 ans jour pour jour après le lancement du site AEROCONTACT, le tout premier portail aéronautique en langue française qui disposait déjà, à l'époque, d'une rubrique actualité en temps réel. Toujours précurseur dans l'actualité aéronautique, le Journal de l'Aviation a quant à lui été dès 2011 le premier site français du secteur à adopter une stratégie « freemium », seul modèle économique viable pouvant assurer la pérennité et la pluralité de la presse aéronautique professionnelle.



Avec ALERTAVIA, la stratégie de développement du Journal de l'Aviation se poursuit et nous vous souhaitons une nouvelle fois de bonnes lectures sur nos lignes.



