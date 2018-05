Les Pays-Bas se mettent au Black Hornet

Le ministère néerlandais de la Défense a récemment signé un contrat avec l'industriel Prox Dynamics pour la fabrication et la livraison de nanodrones Black Hornet. Ceux-ci sont destinés aux missions ISR des forces terrestres.



Utilisé notamment par les forces spéciales britanniques et l'US Marine Corps, le PD-100 est commercialisé depuis 2013. Doté de trois caméras, mesurant 10 centimètres et pesant 18 grammes, le nanocopter a par ailleurs fait l'objet d'une évaluation technico-opérationnelle en bande sahélo-saharienne par la Section technique de l'armée de terre, en vue d'une éventuelle commande - le drone ayant été jugé tout à fait pertinent d'un point de vue opérationnel.