L'Eurodrone se dévoile à Berlin

Entre deux averses et une visite ministérielle, Airbus Defence & Space, Dassault Aviation et Leonardo ont dévoilé ce 26 avril une maquette grandeur nature du futur drone MALE européen.



Le contrat d'étude de développement pour le MALE RPAS (anciennement MALE 2025) avait été attribué aux trois industriels en septembre 2016. Le lancement de la phase de développement est prévu pour l'automne prochain, la revue de conception préliminaire pour la fin de l'année.



Le bimoteur doit entrer en service au milieu des années 2020 au sein des forces armées française, allemande, italienne et espagnole - avec également des perspectives à l'export.