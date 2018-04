Rolls-Royce s'associe à Airbus pour l'intégration et les essais de l'UltraFan

Le salon ILA de Berlin s'est ouvert le 25 avril avec une annonce de collaboration entre Rolls-Royce et Airbus sur le programme UltraFan. L'avionneur européen se chargera de démontrer les solutions et technologies d'intégration du nouveau concept de moteur développé par Rolls-Royce, avant de réaliser les essais en vol sur Airbus avec le motoriste britannique.



Ainsi, avec un soutien financier du programme européen Clean Sky 2, Airbus va travailler sur le développement de la nacelle, l'architecture et de nouvelles technologies d'intégration, dans l'objectif de préserver les améliorations apportées par le démonstrateur en termes de performances, notamment de taux de ...