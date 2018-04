La coopération européenne en matière d'armement, « un renforcement nécessaire soumis à des conditions exigeantes »

Avec 10 milliards d'euros par an consacrés aux programmes d'armement entre 2014 et 2019, la France est actuellement engagés dans 27 programmes en coopération. Selon le rapport de la Cour des comptes sur la coopération européenne en matière d'armement, « les programmes réalisés en commun sont des leviers utiles pour susciter et accompagner les rapprochements d'entreprises au niveau européen ». Cependant, « le succès des coopérations n'est toutefois pas garanti », à l'image de quelques programmes passés à la loupe, FREMM, NH90, Tigre et A400M.



En 2015, les crédits de paiement pour le programme 146 (équipement des forces) se ...