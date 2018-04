 Aircraft Interiors 2018 : François Caudron, VP Marketing d'Airbus, s'exprime sur Airspace et l'A320neo

Aux yeux d'Airbus, le salon Aircraft Interiors prend une importance de plus en plus grande. Et la taille du stand de l'avionneur - et sa division Airbus Interiors Services - gagne chaque année en surface, témoin de cet intérêt croissant pour cette partie du secteur. Pour cette édition, l'accent était mis sur la cabine Airspace pour A320neo, avec une maquette grandeur nature qui présentait non seulement les attributs du produit Airspace mais aussi les pépites qu'Airbus peut dénicher dans son BizLab, avec la mise en avant d'un tout nouveau concept d'aménagement flexible : le siège Butterfly de la start-up Paperclip. ...