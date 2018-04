Lion Air achète 50 Boeing 737 MAX 10 pour 6,2 milliards de dollars

La compagnie indonésienne Lion Air va acheter 50 Boeing 737 MAX 10 dans un contrat évalué à environ 6,2 milliards de dollars, ont annoncé mardi les deux entreprises dans un communiqué. Le 737 MAX 10 est la dernière variante de la série des 737 MAX. Il peut transporter entre 130 et 230 passagers et voler plus de 7.100 km, expliquent Lion Air et Boeing dans le communiqué. Boeing avait déjà annoncé un protocole d'accord pour cette commande en juin 2017 au premier jour du salon du Bourget à Paris. Les appareils doivent être livrés en 2020. Le 737 MAX 10 est une version allongée de son mono-couloir destinée à contrer la concurrence de l'A321neo d'Airbus. La compagnie à bas coûts Lion Air, modeste société née il y a moins de 20 ans avec un seul avion, avait soudainement accédé à la notoriété internationale en signant les deux plus gros contrats de l'aviation civile: en mars 2013, 234 Airbus A320 pour 18,4 milliards d'euros, et en novembre 2011, 230 Boeing 737 pour 22,4 milliards de dollars (16,6 milliards d'euros). La compagnie familiale mise sur le formidable boom du transport aérien en Indonésie, plus grand archipel du monde avec plus de 17.500 îles et une classe moyenne en pleine expansion qui opte de plus en plus pour l'avion, plutôt que pour le bus, le ferry ou le train. bur-pb/jac/tes