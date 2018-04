Gulf Air révèle son Dreamliner

Gulf Air attend en effet dix Boeing 787-9, dont cinq lui seront livrés d'ici la fin de l'année, suivis de deux en 2019 et trois en 2020. Le premier appareil, celui qui a été présenté, entrera en service le 27 avril. Lorsque le deuxième sera opérationnel à son tour, les appareils seront affectés à la desserte de Londres (à partir du 15 juin).



Les 787-9 seront aménagés en configuration biclasse de 282 places. Ils compteront vingt-six fauteuils d'une classe affaires, que Gulf Air présente comme capable de rivaliser avec une première classe, et 256 sièges de classe économique.



© Gulf Air





© Gulf Air



Gulf Air attend également 29 appareils de la famille A320neo (répartis entre douze A320neo et dix-sept A321neo), dont les deux premiers devraient rejoindre la flotte cette année également. Ils remplaceront les 22 A320/321ceo de la compagnie - tout comme les 787 doivent notamment remplacer ses six A330-200 - et assureront l'expansion de la compagnie. Dans son nouveau plan stratégique présenté en février, elle prévoit en effet de relier Bahreïn à une soixantaine de destinations d'ici 2023.





