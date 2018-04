Les odeurs pour adoucir le stress en avion

L'amélioration du bien-être des passagers est l'objet de recherches constantes aussi bien chez les compagnies que chez les équipementiers et les avionneurs. La standardisation du mood lighting en est l'exemple le plus éclatant mais les technologies des mousses et des aménagements des sièges, qui ressemblent de plus en plus à des cocons dans les classes haute contribution, évoluent en cesse. Mais cela ne s'arrête pas là. Stelia, spécialiste des sièges de première classe et de classe affaires, nous avait révélé qu'il travaillait sur la diffusion d'odeurs autour du passager, destinées à l'apaiser dès lors qu'il s'installe dans son fauteuil. Une ...