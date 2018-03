Vingt mille heures de vol pour les Reaper au Sahel

Les cinq MQ-9 Reaper de l'armée de l'air ont franchi le cap des 20 000 heures de vol en opération dans la bande sahélo-saharienne. Les deux premiers drones MALE ont été déployés en janvier 2014, suivis en mai 2015 par un troisième exemplaire. Les 4ème et 5ème drones ont rejoint la flotte fin décembre 2016 - qui affichait alors 12 000 heures de vol au compteur.



Les 3ème et 4ème systèmes, soit six drones, ont été respectivement commandés en décembre 2015 et décembre 2016, ils devraient être livrés en 2019. Ils disposeront à priori d'un armement, des missiles antichar Hellfire, en cours d'acquisition auprès des autorités américaines.



Le 6ème appareil est affecté à la formation et à l'entraînement des équipages de l'escadron de drones 1/33 Belfort, stationné sur la BA 709 de Cognac.