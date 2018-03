Triple certification pour le Phenom 300E d'Embraer

Embraer n'aura pas fait les choses à moitié. Le 29 mars, l'avionneur brésilien a annoncé la triple certification de son Phenom 300E. Le biréacteur d'affaires a ainsi reçu simultanément son homologation de la part des autorités brésiliennes (ANAC), européennes (EASA) et américaines (FAA). Cette nouvelle est néanmoins à tempérer, cet avion étant avant tout une version « Enhanced » du Phenom 300, en service depuis bientôt dix ans.



Dévoilé lors de la convention américaine de la NBAA, en octobre 2017, le Phenom 300E présente une cabine redessinée, avec la volonté d'offrir plus d'espace et de mobilité aux passagers, ...