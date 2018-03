Pascal Personne : « nous sommes partis pour des années de croissance » à l'aéroport de Bordeaux

Pascal Personne était à l'honneur le 28 mars, lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle base easyJet à Bordeaux. Une fois n'est pas coutume, la low-cost a loué la gestion mise en place par le directeur de l'aéroport, assurant que le succès de Bordeaux était dû à une politique d'investissements raisonnable et menée en concertation avec les compagnies. Pascal Personne revient pour le Journal de l'Aviation sur ce succès, sur la manière dont il a été forgé et comment il compte le pérenniser dans les années à venir.



L'aéroport de Bordeaux est en croissance rapide et parfaitement continue ...